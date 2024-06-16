\u003c非売品\u003e安室奈美恵 Ｔシャツ

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ご覧いただきありがとうございます。数年前にWOWOWで当選したものです。袋は破れてしまったので破棄しました。一度も着用せず、畳んで保管しておりました。自宅保管のため、ご理解いただけるかた宜しくお願い致します。畳んでネコポスにて発送します。柄・デザイン...無地カラー...ブラック