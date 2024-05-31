【MAISON SPECIAL】チュールオフショルダービスチェ メゾンスペシャル



MAISON SPECIAL(メゾンスペシャル)｜チュールオフショルダービスチェ ...



Tulle Off Shoulder Bustier



MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル）の「Tulle Off Shoulder Bustier ...



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チュールオフショルダービスチェ



Tulle Off Shoulder Bustier/チュールオフショルダービスチェ【MAISON ...



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Tulle Off Shoulder Bustier



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MAISON SPECIAL(メゾンスペシャル)｜チュールオフショルダービスチェ ...

チュールオフショルダービスチェ【MAISONSPECIAL/メゾンスペシャル】カラー:ブラックサイズ:フリー新品未使用タグ付き商品説明-Fabric-大胆なシアー感のあるチュール素材を使用しておりコーディネートに軽快さをプラスしてくれる一着。硬さのない柔らかなチュール生地なので肌当たりも良く、さらりとした表面感でレイヤードが必須なこれからの時期におすすめ。着心地はとても軽く通気性も抜群。-Style‐オフショルダーのデザインとシアー感抜群のチュール素材を掛け合わせ、日々のスタイリングの幅を広げてレイヤードを存分に楽しめるビスチェトップス。カップディテールや生地の切り替え部分でメリハリがつき、甘くなりすぎずモードな雰囲気をプラス。オフショルダーの袖は、あえて斜めに一折、癖付けした着こなしがこなれた印象でおすすめの着こなし。サイドの脇下には紐がついており、お好みで結んでも良し、そのまま垂らした状態で着用頂くのも◎プランクプロジェクトcityshopY2KazulbymoussyメルトザレディガニーjouetieシアーチュールビスチェクロップドFRAYI.DsodukROKU6beauty\u0026youthmameMameKurogoutiLEINWÄNDEラインヴァンドG.V.G.V.メゾンスペシャルスローブイエナ アメリヴィンテージURBANRESEARCHgreenlabelrelaxingBEAMSUNITEDARROWSspickandspannanouniversIENAADAMETROPE'beautyandyouthenfoldトゥモローランドtodayfulISHIPSAMERIUNITEDARROWSセルフォードスピックアンドスパンステュディオス トゥモローランド アダムエロペ PUBLICTOKYOUNITEDTOKYOユナイテッドアローズemmiLilyBrownMilaOwenスナイデルFURFURReyBEAMSADAMETROPE'セルフォードiamofficialamiurtodayfulPRANKPROJECT柄・デザイン···無地カラー···ブラック