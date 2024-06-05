ペレボルサ　ハンドバッグ　トートバッグ

ペレボルサの本革ハンドバックです！母親が使っていたもので、もう使用しないので出品致します。使用感かなりありますが、革も柔らかくなっていて良さが出ている物になっています。大きく目立つスレは写真に載せていますのでご確認ください！●新品ではないので細かな傷や汚れがある場合もあります。完璧を求める方の購入はご遠慮ください。なるべく気になる所やダメージのある箇所の画像を載せておりますが小さな汚れは1箇所ずつ写す事は難しいのでやや傷や汚れがありと表示させて頂きます。商品の状態は基本動画や画像にてご判断くださいませ。分かりにくい場合は拡大するなどしてください。お取引後にトラブルになりたくないので、事前にご連絡お願い致します。お取引後の返品返金はお断り致します。小さな事でも丁寧にお答えいたします。よろしくお願い致します。お取引後にトラブルになりたくないので、事前にご連絡お願い致します。素材···牛革(本革)



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