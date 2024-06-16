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m2040 ジュエリー K18 D0.50ct クロスネックレス
商品番号 R63271037968
商品名

m2040 ジュエリー K18 D0.50ct クロスネックレス
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 18,858 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】m2040ジュエリーK18D0.50ctクロスネックレス総重量3.27g【長さ】画像5枚目参照【カラー】ゴールド【付属品】鑑別書【出品備考】30-836A30中古品ですが、目立った傷や汚れ等ございません。■商品についてブランド品の買取店にて真贋を判定した基準内商品です。■コメントの返信についてコメントのご返信にはおおよそ1日～4日頂く可能性がございます。ご了承ください。■発送業者佐川急便or日本郵便(レターパック)発送は平日のみです。■購入についてコメントなしでご購入頂けます。#送料無料#ダイヤモンド#K18#750#ゴールド#金#プラチナ#クロス#アクセサリー#ネックレス#ブレスレット#バングル#リストバンド#リング#指輪#ピアス#イヤリング#アンクレット#ブローチ#コサージュ#チャーム
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