ダンスシューズ　タンゴシューズ

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商品詳細
レースが綺麗なダンスシューズです。未使用 タグ付きサイズ:36(約23cm)ヒール高:約5cmスエード靴底#アルゼンチンタンゴ#ダンススニーカー#社交ダンス#タンゴシューズ#アルゼンチンタンゴ#ダンススニーカー#DNI#アルゼンチンタンゴシューズ#社交ダンス燕尾服エンビ服Chacottチャコットタカダンスサルサアルゼンチンタンゴメンズ男性衣裳ダンス女性レディースセキネハセベまなべシューズスタンダードモダンラテンプロドレスカラー···ブラウン履き口···紐ソールヒール形···太ヒール柄・デザイン···その他
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