DECO vienya コウモリ バングル デコ ゴシック

◇DECOのコウモリデザインのバングルです。購入したのは5年以上前ですが、1度短期間の着用で密閉袋にいれておりました。特に難はありません。着用する際は若干開いて腕に差し込む形になります。◇翼の裏側や、コウモリの腹部など、着用時には隠れてしまう部分にまでも抜かりないデティルが施されています。手首にしがみついているようにも見えるユニークなデザインです。袋付き。真鍮製。燻し仕上げ。定価￥26,400どうぞ宜しくお願い致します。デコ蝙蝠ゴシックaliceauaaアリスアウアアna+h退廃モードq-potuzuハロウィンアクセサリー材質...真鍮



DECOvienya（デコヴィーニャ） 手作りアクセサリー こうもりバングル シルバー [DE-095S]



DECOvienya デコヴィーニャ こうもりバングルシルバー｜A STORY TOKYO



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DECOvienya（デコヴィーニャ） 手作りアクセサリー・ネックレス ...



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DECOvienya（デコヴィーニャ） 手作りアクセサリー こうもりバングル シルバー [DE-095S]



DECOvienya 【コウモリのバングル（ゴールド）】



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DECOvienya 【コウモリのバングル（ゴールド）】



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DECOvienya(デコヴィーニャ) コウモリのイヤーカフ（シルバー）