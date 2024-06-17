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RADIATE ワンピース ドレス
商品番号 V12630740283
商品名

RADIATE ワンピース ドレス
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···七分袖カラー···ブラック季節感···春、夏、秋繊細な刺繍が上品なワンピースpoint全面チュールで仕上げた繊細なワンピース。程よい肌見せが軽やかな要素をプラスします。ふんわりと広がった袖や裾が可愛いながらもスタンドカラーで甘すぎない印象に。coordinate2回着用しました！ハンガーにかけておりましたがシワなど多少あります今年購入した商品です。ペットがいますので匂いや毛が気になる方は購入お控えください。又ペットを飼っているので商品が届き次第再度ご自宅で洗うのを推奨します。パーティや結婚式などでも着れます♪定価　22.000税込
http://narcologia.ru/goods/response655142.html
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