Laney LIONHEART L5T-112

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商品詳細
LaneyLIONHEARTL5T-112自宅での練習目的で新品を購入したのですが、現在の住環境ではボリュームを上げることが難しい為今回手放すことにしました。ほぼ未使用で外に持ち出したことも無い為、外観もかなり美品だと思います。梱包については本体をエアパッキンで梱包した上に段ボール材で覆う形とさせていただく予定です。現在新品を購入する場合約15万円程すると思いますので新品や美品を探されている方にオススメです。【主な仕様】ギターアンプコンボタイプLIONHEARTシリーズ出力:5Wスピーカー:1X12\"CELESTIONG12H70THANNIVERSARYコントロール・CLEANVOLUME、BRIGTスイッチ・DRIVE、DRIVEVOLUME、DRIVEスイッチ（チャンネル切り替え）・BASS、MIDDLE、TREBLE・REVERB、TONE真空管・プリ管:3X12AX7・パワー管:1XEL84仕様・チャンネル:2(CLEAN\u0026DRIVE)・CLASS:CLASSA・インプット:2XJACK,HI\u0026LO・FXループ:VARIABLELEVELFXLOOP・SPEAKEROUT:3JACKSOCKETS-4,8OHMS・FOOTSWITCH:FS2-MINI付属サイズ(HxWxD):42.3x56.2x25.3cm重量:19kg♯レイニー♯ギターアンプ♯真空管♯クラスA
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