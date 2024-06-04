美品です！　ポルトフォイユ　サラ　アズール

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商品詳細
直営店で購入しました。一年使用しました。まだまだ使えると思います。シリアルナンバーが、探してもございませんが、梅田阪急で購入したレシートはございます。2018年購入し、4年ほど使用せず自宅保管です。自宅保管ですので、見落としあるやもしれません。ご理解ある方にお譲りしたいと思います。カードも大量に入ります。
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