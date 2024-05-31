中国墨　古墨　中国書画墨　大好山水

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中国墨 大好山水油煙101上海墨廠出品サイズ 12.3×3.0×1.2cm重さ 69.5g40年以上前に父が中国で購入したものです。長年自宅保管していた為、経年劣化等あるかもしれませんが，未使用品です。この先も使うことはなさそうなので、価値がわかる方に使っていただければと思い、出品いたします。よろしくお願いいたします。書道・習字用品···墨