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中国墨　古墨　中国書画墨　大好山水
商品番号 F12599677320
商品名

中国墨　古墨　中国書画墨　大好山水
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 9,200 円
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商品詳細

中国墨　大好山水油煙101上海墨廠出品サイズ　12.3×3.0×1.2cm重さ　69.5g40年以上前に父が中国で購入したものです。長年自宅保管していた為、経年劣化等あるかもしれませんが，未使用品です。この先も使うことはなさそうなので、価値がわかる方に使っていただければと思い、出品いたします。よろしくお願いいたします。書道・習字用品···墨
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