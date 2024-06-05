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未使用試着のみ セオリーチェックブラウス S
商品番号 Q36955554476
商品名

未使用試着のみ セオリーチェックブラウス S
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用試着のみセオリーチェックブラウスSサイズ表記Sですが、M〜Lくらいです。肩幅41cm、脇下身幅49cm、袖丈61cm、着丈66.5cm平置き寸法です。多少の誤差はお許しください。
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