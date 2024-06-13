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- Mizuiroind Tシャツ3枚 フレンチスリーブ
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商品詳細
MiziroindのフレンチスリーブのTシャツ3枚をまとめてお売りします。特に目立つ不備はありませんがusedのお品です。ご理解の上宜しくお願いします。1枚目と2枚目のシャツはお色違いでデザインは全く同じです。どちらもふわっと着て頂けるデザインです。コンパクトに梱包して発送致します。
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