todayful ホルターネックエプロントップス

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商品詳細
トゥデイフル ホルターネックエプロントップス1回着用 カラーアイボリーサイズフリー上品な光沢とさらっとした肌触りが特徴の生地を使用したホルターネックトップス。立体感をうみだすフロントラインがスタイルアップを実現。大胆に開いたバック部分は、ボタンでウエスト調整可能。インナー次第で様々なレイヤードができ、TuckBareCombinaisonとの相性も◎デイリーからオケージョンまで幅広いシーンで活躍する1枚。
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ホルダーネックエプロントップス
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