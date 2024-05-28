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todayful ホルターネックエプロントップス
商品番号 W75415714455
商品名

todayful ホルターネックエプロントップス
ブランド名 トゥデイフル
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トゥデイフル　ホルターネックエプロントップス1回着用　カラーアイボリーサイズフリー上品な光沢とさらっとした肌触りが特徴の生地を使用したホルターネックトップス。立体感をうみだすフロントラインがスタイルアップを実現。大胆に開いたバック部分は、ボタンでウエスト調整可能。インナー次第で様々なレイヤードができ、TuckBareCombinaisonとの相性も◎デイリーからオケージョンまで幅広いシーンで活躍する1枚。
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ホルダーネックエプロントップス
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