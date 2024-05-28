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N.Natural Beauty Basic キルティングビブチュニックブラウス
商品番号 I45680923671
商品名

N.Natural Beauty Basic キルティングビブチュニックブラウス
ブランド名 エヌナチュラルビューティーベーシック
特別価格 税込 1,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます!新品未使用タグ付きです！N.NaturalBeautyBasicキルティングビブチュニックブラウス色.ブラウン素人採寸着丈71身幅57肩幅53袖丈52（cm）生地ポリエステル80%コットン20%参考価格８９１０円ビブヨーク部分にキルティングを施したバンドカラーシャツブラウス。フロントに立体的なキルティングを合わせることで新鮮なポイントになります。ボディラインを拾いにくいシルエットは、裾のラウンドカーブスリットで、ボトムとのバランスが重く見えないよう配慮されています。非喫煙ペット無しで保管しております。素人保管品と言うことをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。
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