N.Natural Beauty Basic キルティングビブチュニックブラウス

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ご覧頂きありがとうございます!新品未使用タグ付きです！N.NaturalBeautyBasicキルティングビブチュニックブラウス色.ブラウン素人採寸着丈71身幅57肩幅53袖丈52（cm）生地ポリエステル80%コットン20%参考価格８９１０円ビブヨーク部分にキルティングを施したバンドカラーシャツブラウス。フロントに立体的なキルティングを合わせることで新鮮なポイントになります。ボディラインを拾いにくいシルエットは、裾のラウンドカーブスリットで、ボトムとのバランスが重く見えないよう配慮されています。非喫煙ペット無しで保管しております。素人保管品と言うことをご理解頂ける方のご購入をお願い致します。