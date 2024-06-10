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ラルフローレン｜コットンサテンの薔薇柄ブラウス｜花柄｜多重ボタン
商品番号 Y53211682768
商品名

ラルフローレン｜コットンサテンの薔薇柄ブラウス｜花柄｜多重ボタン
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○ブランドRALPHLAUREN｜ラルフローレン○商品説明まるでシルクのような上質な光沢感のあるコットンサテン製の花柄のブラウスシャツです。多重ボタンでチャイナシャツのような雰囲気も可愛いです。○サイズ　9着丈　前56cm後54cm身幅47cm肩幅　38cm袖丈　59cm若干の誤差はご了承ください○状態目立つ傷や汚れなし他にもレディースアイテムを多数出品しております！こちらからご覧くださいませ☆#poisladies☁︎フォロー割、まとめ割について☁︎・フォローしていただきその旨をコメントにてお伝えください。〜¥3000…-¥100〜¥5000…−¥200〜¥10000…−¥300¥10001〜…-¥500更にまとめ買い割引として、2点以上購入いただくと合計金額より500円割引させて頂きます。画像や説明をご覧いただいたり、質問欄を活用いただき、ご理解いただいた上でご購入ください。又、他サイトに掲載している商品もございますので急遽出品を停止させていただく場合もございますがご了承くださいませ。気持ちの良い取引が出来ると嬉しいです。よろしくお願い致します❄︎
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