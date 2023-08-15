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45R ノースリーブブラウス
商品番号 Y40802052887
商品名

45R ノースリーブブラウス
ブランド名 フォーティーファイブアールピーエム
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

季節感···夏素材···コットン柄・デザイン···無地カラー···ネイビー袖丈···袖なし着丈…約39cm身幅…約108cm前にリボンが付いており、首元の開きは調節ができます。
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