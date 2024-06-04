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商品詳細
カラー···ブルー季節感···春、夏、秋、冬袖丈···半袖柄・デザイン···無地トリーバーチのトップスです。ポロシャツの様なブラウスの様なデザインのカットソーです。薄い水色？です。パステル ピスタチオカラーハイネック立ち襟金ボタン ブランドロゴマークサイズ表記がXSですが外国サイズなので日本だとSサイズくらいだと思います。フリルは切りっぱなしになっています。
http://narcologia.ru/goods/moisture305169.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring721596.html
http://narcologia.ru/goods/seamless125129.html
Tory Burch トリーバーチ トップスポロシャツブラウスカットソー
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トリーバーチ TORY BURCH ドットフリルカットソー ブラウス 半袖 ロゴ ...
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