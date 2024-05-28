クラシカルエルフ(S)シャツ/ブラウス ストラップ 赤 白

0152ご閲覧頂きありがとうございます✨#三ッ星アパレルrunaレディース館 ↑レディースの全商品はこちらです♡☘️お値引について☘️ プロフィールをご確認をお願いします✨☘️商品のご説明☘️◆ブランド CLASSICALELF ◆サイズ S 【平置き寸法】 肩幅 約66cm 着丈 約76cm 身幅 約58cm 袖丈 約45cm※若干の誤差があるかもしれませんがご了承ください。◆素材 お写真に掲載しております。 ご覧ください✨◆カラー レッド系ホワイト系(ストライプ/ボーダー)(色の映りは多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さい‼︎)◆商品状態 大きな損傷はありません。☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆⚠️古着の注意点⚠️※基本的に、大きなダメージのないものを出品していますがあくまでも古着や中古のものです。※できるだけ毛玉や汚れは取り除くようにしていますが、多少生地のけば立ちや、薄く汚れ、毛玉があることもございます。また、洗濯や経年による、色褪せやボタンの緩みがある場合もございます。※色がイメージと違う、サイズが合わないなど、お客様都合での返品はお断りしていますので、写真や説明文のサイズはよく確認の上、ご購入ください。※保管上、または梱包、配送（折りたたんで配送）でできるシワはご容赦ください。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご了承ください。また、特に状態に敏感な方はご購入をお控えください。※自宅保管ですのでご理解願います。※購入後のクレームは対応致しかねます‼️ しっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します‼️(こちらの不備などによる場合は返品対応を取らせて頂きます。)※不明な点等がありましたら、お気軽にご質問ください。☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆丁寧対応、迅速発送を心掛けております。最後までご覧頂きありがとうございました✨



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