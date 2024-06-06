新品未開封品です。MEDICOMTOYメディコムトイ●全高約160mm●『Terminator2:JudgmentDay』より終盤のT-800がMAFEXで登場！●右側スケルトンが露出した印象的な頭部が付属！●ボディ各部に激しいバトルにより損傷した部位をリアルに再現！●各種武器及び、ラストシーンで印象的な「サムズアップ」パーツ付属！●可動式フィギュアスタンド付属！マフェックスNo.191MAFEXT-800(T2:BATTLEDAMAGEVer.)



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MAFEX マフェックス No.191 T-800 (T2:BATTLE DAMAGE Ver.) 全高約160mm ノンスケール 塗装済み アクションフィギュア



MAFEX T-800 (T2:BATTLE DAMAGE Ver.) – MCT TOKYO



MAFEX T-800 T2:BATTLE DAMAGE Ver. 未開封-



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