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C'est la vieアルパカコート
商品番号 U54760182214
商品名

C'est la vieアルパカコート
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

C'estlavieの襟が特徴的なwoolのコートです。アルパカが10パーセント入っていて暖かいです。購入後は最初の一年だけ、たまに着用襟がスタンドや折って肩まで被さるようにコーディネートができ可愛いです。サイズ９号ですが、ゆったり目ですC'estlavie収集してたのですが、断捨離で出品しました。着丈　85袖丈　61脇下身幅　55ゆっくり着れます
http://narcologia.ru/goods/revamp244322.html
http://narcologia.ru/goods/message916527.html
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