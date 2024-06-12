C'est la vieアルパカコート

C'estlavieの襟が特徴的なwoolのコートです。アルパカが10パーセント入っていて暖かいです。購入後は最初の一年だけ、たまに着用襟がスタンドや折って肩まで被さるようにコーディネートができ可愛いです。サイズ９号ですが、ゆったり目ですC'estlavie収集してたのですが、断捨離で出品しました。着丈 85袖丈 61脇下身幅 55ゆっくり着れます



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水森亜土 絵画 C'est la vie セラヴィー 版画（アーカイバル）



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