C'est la vieアルパカコート

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商品詳細
C'estlavieの襟が特徴的なwoolのコートです。アルパカが10パーセント入っていて暖かいです。購入後は最初の一年だけ、たまに着用襟がスタンドや折って肩まで被さるようにコーディネートができ可愛いです。サイズ９号ですが、ゆったり目ですC'estlavie収集してたのですが、断捨離で出品しました。着丈 85袖丈 61脇下身幅 55ゆっくり着れます
http://narcologia.ru/goods/revamp244322.html
http://narcologia.ru/goods/message916527.html
http://narcologia.ru/goods/update749195.html
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