320【トゥルートラサルディスティーレ】タンクトップ　ブルー　未使用

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商品詳細
カラー···ブルー柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏上品なブルー、そして肌触りが良く、着心地がいいタンクトップです。ウエスト部分から下の切り替えが、柔らかな感じがします。サイズ 肩幅 35cm 身幅 45.5cm 着丈(切り替えまで)46cm(切り替えから裾)17cm素材 指定外繊維 (リヨセル)70%綿 30%素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous552723.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce703655.html
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