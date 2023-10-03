320【トゥルートラサルディスティーレ】タンクトップ　ブルー　未使用

カラー···ブルー柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏上品なブルー、そして肌触りが良く、着心地がいいタンクトップです。ウエスト部分から下の切り替えが、柔らかな感じがします。サイズ 肩幅 35cm 身幅 45.5cm 着丈(切り替えまで)46cm(切り替えから裾)17cm素材 指定外繊維 (リヨセル)70%綿 30%素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。



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