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320【トゥルートラサルディスティーレ】タンクトップ　ブルー　未使用
商品番号 B27229256557
商品名

320【トゥルートラサルディスティーレ】タンクトップ　ブルー　未使用
ブランド名 トゥルートラサルディスティーレ
特別価格 税込 2,971 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏上品なブルー、そして肌触りが良く、着心地がいいタンクトップです。ウエスト部分から下の切り替えが、柔らかな感じがします。サイズ　　肩幅　　　　　　　　35cm　　　　　身幅　　　　　　　　45.5cm　　　　　着丈(切り替えまで)46cm(切り替えから裾)17cm素材　　　指定外繊維　　　　　(リヨセル)70%綿　　　　　　　　　　30%素人の採寸ですので、若干の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous552723.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce703655.html
http://narcologia.ru/goods/calling152450.html

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