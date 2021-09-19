Crossfor のディズニーコレクション ネックレス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。Crossforのディズニーコレクションネックレスになります。2回くらい使用しました。ネックレスの大きさは1.7x1.8x0.6cmくらいになります。定価¥15,000+税※即購入可能です#Crossfor#ディズニー#ネックレス#Disney#ディズニーグッズ#ミッキー#ミニー#アクセサリー#プレゼント#クリスマスプレゼント#クリスマス#メルカリライブ出品大会
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