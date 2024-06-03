HIROFU ヒロフ オールレザー ハンドバッグ ホワイト ロゴ チャーム

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商品詳細
1LB230717-10商品詳細・ブランド【HIROFU】・ディテール【オールレザーハンドバッグロゴチャームマグネット開閉フック開閉】大手リユースショップにて購入・サイズ平置き実寸:【底幅約27.5間口幅約30cm高さ約27.5㎝奥行き(マチ)約19㎝】・状態【目立ったキズやよごれなし】表面一部うすよごれ、ポケット内よごれあり使用に差し支えのない状態です。写真で状態をご確認くださいませ。・色/柄【ホワイト】・素材【牛革】・発送【ゆうパック100】お支払いから24時間以内の発送を心掛けますが、仕事の都合上、土日祝と金曜、祝前日13時以降お支払い分の発送は対応できかねます。ご了承ください。お急ぎの方はお手数ですが、必ず入札前に質問へお急ぎの旨をお伝え願います。良品を厳選して出品しておりますが、USEDという事をご理解いただき、多少のシミやダメージ、匂い等はご了承下さい。基本的に気になる箇所は、写真や説明文に載せてありますのでご安心下さい。※撮影機材iPhone7※トルソー、シューツリー、シャツ、ネクタイ等は撮影用の為、付属いたしません。
http://narcologia.ru/goods/providence275094.html
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