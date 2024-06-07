fendi ラッピー

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商品詳細
数年前に高島屋で購入しました。バイザウェイにつけて使用していた為、折り目がついておりますが、まだまだご使用できます☺︎到着後クリーニングや手洗いで対応お願い致します。4枚目に添付している通り、すこし傷がありますがほとんど目立ちません。紫と緑がベースなので、2パターン使えます。箱付きの場合は＋500円頂きます。カラー···パープル柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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