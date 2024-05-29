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専用 ⭐️グッチ ロック金具 ワンショルダーバッグ ナイロン レザー ブラック
商品番号 F64953248797
商品名

専用 ⭐️グッチ ロック金具 ワンショルダーバッグ ナイロン レザー ブラック
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊匿名配送＊フォロー割◎＊返品送料無料＊値段交渉や不明な点がある場合は、対応していますので気軽にコメント下さい！☆毎日更新中☆#HIROの中古ファッション用品はこちらへ！《アイテム》GUCCIグッチG金具ロック金具ナイロンレザーワンショルダーハンドバッグ肩掛け可能ブラックレディース＊大手リサイクルショップにて購入しました《付属品》バッグのみの発送になります《状態》ファスナープルは交換してありますが、傷や汚れなく、綺麗な状態です^_^《生地》レザーナイロン《カラー》ブラック黒《サイズ》タテ:21cmヨコ:25cmマチ:6cmショルダー:78cm＊平置き実寸になります。《発送方法》簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。また、遅れる際は連絡させて頂きます。《保管場所》クローゼットの中で保管していました！《ペット・喫煙者》いません！＊ご購入前にプロフィールをご覧ください^_^＊＊他フリマサイトでも掲載していますので、急遽削除する場合がございます。ご了承ください。＊《管理番号》01-23-7-07-713m7313000020
http://narcologia.ru/goods/traverse123626.html
http://narcologia.ru/goods/mythic155235.html
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