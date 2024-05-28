Fendi ネックレス※早い者勝ち

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商品詳細
正規品(保証書付き)他のサイトでも鑑定待ちのため、商品を削除させていただく可能性がございますのでお早めに(^^)これ以上のお値下げは出来かねます。現在オンラインや店舗では販売されていないレア商品です。定価¥76,0002022年11月に購入したものです。新しい物を購入したので出品致します。カラー···ゴールド
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