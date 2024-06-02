美品 K18 ルビー計1.55ct ダイヤ計1.20 デザイン ペンダントトップ

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美品K18ルビー計1.55ctダイヤ計1.20ctデザインペンダントトップです。中古品です。中古品ですが、土台部分は専門業者にて磨き済みですので、全体的にかなりきれいな状態だと思います。※磨きで取りきれなかった小傷などがある場合もございますので、神経質な方のご購入はお控えください。詳しい状態などは画像を参考に判断してくださいますよう、よろしくお願いします。※※実際の色あいと、画像の色あいが異なる場合がございますので、あらかじめご了承頂いた方のご購入をお願い致します。サイズ全長約2.2cm約4.2ｇ最大部分の幅約2.3cm※若干の誤差などはご了承お願いします。お探しの方はお見逃しなく！この機会にぜひどうぞ！※値下げ交渉などは出来ませんので、コメントをいただいてもお返事などはお返しできません。申し訳ありませんが、ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。※土日・ＧＷ・お盆・年末年始などの期間中などは、ご連絡・発送などできませんので、あらかじめご了承お願いします。※I（こちらのアルファベットや数字などは識別用につけているだけですので気になさらないでください。）