人気 ラルフローレン ポロシャツ 半袖 ロゴ刺繍入り ストレッチ 紺色 L

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《フォロー割》実施中！《おまとめ買い割引》併用可！お得にゲットしてくださいね♡ご覧頂きありがとうございます(^^)人気ブランド「ラルフローレン」のポロシャツです！色はネイビーブルーです！胸のポニーロゴ刺繍がワンポイント！可愛い！全体のデザインがカッコいい！通気性も良く春夏の定番アイテムです♪状態は目立つキズ・シミ等なく長くご愛用いただけます。#Piki_Tanの古着アイテム一覧↑全てのアイテムもチェック♡#Piki_Tanのトップス一覧↑全トップスをチェック♡【商品について】ブランド：RalphLauren(ラルフ・ローレン)サイズ表記：L肩幅:約37cm身幅:約43cm着丈:前約59cm/後約62cm袖丈:約15cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。仕様・特徴：ポロシャツ半袖ロゴ刺繍入りストレッチスクエアヘムライン裾後ろ長い■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは状態欄と画像を参照して下さい。■状態・画像について・出品商品は1点物の中古品がほとんどの為、商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが、記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたら、ご購入前にお問い合わせ下さい。・素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。■商品について・主に中古品を扱っています。新品レベルのお求めの方、古着に抵抗がある方は、購入をご遠慮下さい。■発送について・商品を圧縮してお送りする場合がございます。↓複数購入がお得♡商品はこちらから♡#Piki_Tanの古着アイテム一覧#Piki_Tanのトップス一覧【管理】K1385