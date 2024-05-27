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商品詳細
カラー···グリーン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋ROSEROSAの半袖パーカーです。1度しか着用しておらず目立った汚れなどはありませんが摩擦により腰の部分に少し毛玉(画像5枚目)があります。
http://narcologia.ru/goods/Taipei188371.html
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