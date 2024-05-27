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半袖パーカー
商品番号 X74787876134
商品名

半袖パーカー
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン袖丈···半袖季節感···春、夏、秋ROSEROSAの半袖パーカーです。1度しか着用しておらず目立った汚れなどはありませんが摩擦により腰の部分に少し毛玉(画像5枚目)があります。
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