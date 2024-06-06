未使用 DAMA collection シルクトップス

DAMAcollectionダーマコレクションシルクトップスノースリーブカラーブラック新品未使用ですがタグなし表示サイズLですが実寸を参考にしてください。脇下身幅43cm着丈肩上から65cm伸縮性ありますM~Lの方にバックファスナーとても綺麗なトップスでシルクやレースを使って華やかですけれど上品です。前身頃はレーステープとサテン生地の二重になっています。レースの下にベージュ系のサテン生地で高級感あり。後身頃はシルクのジャージ素材ジャケット等のインナーに手洗い可能



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