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未使用 DAMA collection シルクトップス
商品番号 J86892098083
商品名

未使用 DAMA collection シルクトップス
ブランド名 ダーマコレクション
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAMAcollectionダーマコレクションシルクトップスノースリーブカラーブラック新品未使用ですがタグなし表示サイズLですが実寸を参考にしてください。脇下身幅43cm着丈肩上から65cm伸縮性ありますM~Lの方にバックファスナーとても綺麗なトップスでシルクやレースを使って華やかですけれど上品です。前身頃はレーステープとサテン生地の二重になっています。レースの下にベージュ系のサテン生地で高級感あり。後身頃はシルクのジャージ素材ジャケット等のインナーに手洗い可能
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