夏物お値下げOK 新品45RPM コットンフロントタック ノースリーブブラウス

フォロー割、おまとめ割、リピ割あります✩.*˚ご購入前にお声おかけ下さい✩ね✩.*˚プロフィール一読お願い致します^^*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈商品説明￼定価14700円45RPMのチュニックブラウスです✩.*˚フロント部分のタックデザインがかわいく、両サイドスリット入りのチュニック丈なので一枚でふんわり涼しく着て頂けると思います✩.*˚ブランド名45RPMカラーオレンジブラウン系表記サイズ2素材お写真をご覧下さい。状態新品未使用品で綺麗ですが、自宅保管のUSED品になりますので、細かい事が気になる方はご遠慮ください✩.*˚特記すべきダメージのみ記載しておりますので、USED品ゆえの若干の使用感等については予めご了承下さい。USED品に御理解のない方は御遠慮下さい✩.*˚平置き採寸身幅47.5着丈82肩幅袖丈※素人採寸になりますので、多少の誤差はお許し下さい✩.*※お写真のお色が光の加減、携帯端末によっても多少異なる事もありますのでご了承ください✩.*˚その他、多数出品しています^^*#ママ♥一覧#ママ♥トップス一覧#ママ♥45一覧オールドマンズテーラーevamevaネストローブヴェリテクールarts\u0026scienceアーツアンドサイエンスイチアンティークス北欧暮らしの道具店パーマネントエイジアトリエダンタンアトリエナルセホームスパンマガリmagaliTOUJOURSソイルメゾンドソイルハンドルームウィメンズダニエラグレジスhumoresqueススリGauze#オオカミとフクロウかぐれ休日と詩イチアンティークスvlasblommeヴラスヴラムグランマママドーターフォグリネンワークハグオーワーtabrikgasaオローネ45R45RPMパラスパレスゴーシュユニバーサルティッシュミズイロインドtumuguthefactorydosaichin100ミナペルホネンヤンマ産業ヤエカなど多数出品しています^^*#ママ♥にて是非ご覧下さい✩.*˚



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