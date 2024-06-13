ドルチェアンドガッバーナ DOLCE\u0026GABBANA ロゴTシャツ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ドルチェアンドガッバーナDOLCE\u0026GABBANAロゴTシャツサイズ48になってるんですが、男性のMサイズくらいになります。肩幅47センチ身幅57センチ着丈74センチ素材は綿です￼。女性も少しオーバーサイズで着ると可愛いです。特に目立つダメージはございません。￼



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