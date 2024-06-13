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ブラウス トップス
商品番号 C22209168836
商品名

ブラウス トップス
ブランド名 ランバンオンブルー
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラウストップスをご覧いただきありがとうございます。こちらはシャツ/ブラウス(半袖/袖なし)です。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。百貨店で購入し、一度着てクリーニングに出しています。定価は16000円でした。かなりお安くしています。ご検討宜しくお願い致します♬
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