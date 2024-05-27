人気シリーズ★フルラ フロー ハンドバッグ 2way ショルダーバッグ ブルー

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ご覧頂きありがとうございます♡FURLAFROフロー2wayハンドバッグスクエア型がかっこよくスタイリッシュな印象のシボ革ハンドバッグ★カラーはファッションに映えるブルー。これからの季節に持ちたくなるバックです♡サイズ感もちょうどよく、長財布やキーケース、ポーチなど必要なものがしっかり収納出来る所も○取り外し可能なショルダーも付いているので、オフィシャルな場でもカジュアルな場面でも活躍しそうです(¨̮)--商品情報--♪ブランド﻿FURLA♪型番BOF7CHOFLO♪カラーブルー♪素材レザー♪定価¥61,600♪付属品保存袋、購入証明カード、ショルダー♪購入場所軽井沢のアウトレットにて購入 100%正規品になりますのでご安心下さい。--サイズ--約縦18.5×横24×幅10㎝ハンドル:約24㎝ショルダー:約101-117㎝※素人採寸になります--仕様-スナップ開閉内:ファスナーポケット×2--商品状態--中に何が入るか物を入れてみました。その後使用することなく自宅保管しておりました。保管時に付いた他のバックとのスレ感ありますがお写真に映らない程度です(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)状態に関してはお写真にてご確認下さい！気になる点ございましたらコメント頂けたらと思います！※神経質な方はご遠慮下さい。※写真にて必ずご確認をお願いします。※プロフィールは必ず一読下さい(ˊᵕˋꐦ)#FURLA#フルラトートバッグ ショルダーバッグ2wayバッグ リュックハンドバッグ クラッチバッグ 財布長財布二つ折り財布無地 ブルー 青 ライトグレー ブラック ネイビー 黒 紺 女子会デート旅行かわいいおしゃれかっこいい通勤通学 プレゼント ブランド品 進学 入学 卒業 新卒 クロスボディ 斜め掛け 肩掛け シボ革#hdm_accountその他商品も出品していますのでご覧ください❤︎