\u0026chouette アンドシュエット サマンサ トートバック

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ご覧いただきありがとうございます！▼▼▼商品紹介▼▼▼\u0026chouetteアンドシュエットサイズ:幅32cm/高さ29cm/マチ12.5cm/持ち手上がり26cm※商品について詳しいことはネットで検索頂きますようお願い致します。■商品状態何度か使用し、保管していたものになります。内側に少しシミがあるため写真にてご確認ください。その他、目立つ汚れや傷は見受けられませんが中古品の為ご理解いただける方のみ、ご購入をお願いいたします。素材...フェイクレザーカラー...ピンクトートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...チェック