【人気☆Samantha Thavasa deluxe】紺　2wayショルダー

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この度は数ある商品ページから見かけてくださりありがとうございますm(__)m他にも多数出品させていただいているのでご覧下さいm(__)m#こたくSHOPまたセール品も行っているので現在行っているセールをプロフィール欄に載せてありますのでご覧頂けると嬉しいですm(__)mサマンサタバサの紺2wayショルダーバッグです。カジュアルなデザインで使いやすい品物です。●サイズ：縦20cm横31cmまち9cm持ちて長さ51cmショルダー長さ112cm内側仕切り2内側ファスナー1素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：目立つ汚れ・ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。また分野別に分けさせていただいているのでこちらもお願い致しますm(__)m#こたくブランド#こたくレディース#こたくバッグ#こたくショルダー#こたくハンド管理番号 バ-134カラー...ブルー