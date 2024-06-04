再値下げ　銀座ヨシノヤ　本革　エナメル　バッグ

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···エナメル本革エナメルのバッグです。百貨店で数年前購入後、あまり使わずに箱にしまってありました。ご希望の方あればお譲りします。18,000→12,000→10,000
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