再値下げ　銀座ヨシノヤ　本革　エナメル　バッグ

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柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···エナメル本革エナメルのバッグです。百貨店で数年前購入後、あまり使わずに箱にしまってありました。ご希望の方あればお譲りします。18,000→12,000→10,000