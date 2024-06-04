アガット　18金　アンバー　琥珀　刻印あり　ピアス　キャッチなし1000円引き

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商品詳細
透明感があり、とてもきれいです色合い的にも合わせやすく便利です長さ３cm最大幅１cmストッパーのキャッチなしで1000円引きになります最後のページは、真珠と18金のアメリカンスタイルピアスです出品しています材質···ゴールドカラー···ブラウンピアス形···キャッチ・スタッドten-sen90MMナインティエムエム
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