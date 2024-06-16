極 美品【MEER.】フリンジ フレア シャツ ワンピース

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★毎日発送\u0026匿名配送です★フォロー割は全品5%OFF コメント・ご購入前のプロフィール必読です★お値段のご相談可能です！ 必ずご希望金額をお伝えください 金額ご提示がない場合ご返答できません〈商品説明〉メーアのフリンジワンピースです。公式オンラインにて購入したものです。ハリのある滑らかな生地が着心地抜群のお品です。MEER.らしい、一癖あるフリンジデザインがとても素敵で、ボリュームあるフレアスカート部分とのバランスが絶妙です♪秋冬のお品として販売されたものですので、これからの季節にぴったりのお品です！⚠️こちらはMEER.のお品です＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし伸縮性：なし光沢感：なし裏地：なしケア：ドライクリーニング＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊❇︎❇︎商品一覧 ❇︎❇︎↓#LENACLOSET❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎❇︎〈サイズ〉レディースFreesize｟平置き｠肩幅：46㎝身幅：51㎝ ウエスト：50㎝袖丈：50.5㎝着丈：133㎝ ※素人の採寸です 予めご了承ください▶︎当方164㎝着用の場合、着丈がくるぶし上10㎝程度です〈カラー〉グレー ブラック (2枚目が実物に一番近いお色です)〈状態〉1回短時間着用の綺麗なお品です。使用感はほとんどありませんが、以下ご確認ください。・襟元に黒い線のようなヨゴレあり(8枚目)・寄りで見ると、白い糸が出ている場所あり(9枚目)・ウエストゴムが切れてしまったので一度補修しています(現在ご使用に問題はありません)お写真をご覧の上、ご購入ください。●気になる点がございましたら、お気軽にお尋ねください●即購入大歓迎です●コンパクト梱包にご理解ください