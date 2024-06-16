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ニューヨーカー　NEWYORKER　ノーカラートップス　【9R】千鳥格子柄　赤系
商品番号 D83969994719
商品名

ニューヨーカー　NEWYORKER　ノーカラートップス　【9R】千鳥格子柄　赤系
ブランド名 ニューヨーカー
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.358415949✨お得な情報はプロフィールをご覧くださいませᵗᑋᵃᐢᵏᵞᵒᵘ*✨気になる商品にいいねをしていてだければコメント欄にてSALEアナウンスさせていただくことがあります✨✨٭•。❁。.*・゜　.゜・*.❁。.*・٭•。٭○コンディション目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用いただけるかと思います(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡----------------------------------------------○表記サイズ/9R○平置きサイズ着丈【　60㌢　】身幅【　49㌢　】肩幅【　36㌢　】袖丈【　48㌢　】◎数字表記のサイズは【フリーサイズ】を選択しております。予めご了承くださいませm(__)m----------------------------------------------Yumiのお洋服はこちらからご覧ください(*^^*)　#Yumi出品商品一覧
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