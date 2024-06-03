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ラウンドネック 刺繍 レトロ ゆったり Tシャツ パフスリーブ レディース 無地
商品番号 U71202643386
商品名

ラウンドネック 刺繍 レトロ ゆったり Tシャツ パフスリーブ レディース 無地
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪☆その他多数出品しておりますので、ご覧下さいませ♪☆まとめ売り割引あります♪☆フォロー様、リピーター様割引ございます。フォローして頂ければ100円お値引きさせて頂きます。✨送料無料♪✨匿名配送♫購入前に連絡お願いします♪┈┈┈┈┈┈┈❁❁❁┈┈┈┈┈┈┈┈［商品説明］◯使用感／商品は新品未使用です♪◯カラー／ホワイト、パープル、ネイビー、オレンジ色◯サイズ／(cm):【L】着丈:63バスト:124【XL】着丈:64バスト:128【2XL】着丈:65バスト:132【3XL】着丈:66バスト:136┈┈┈┈┈┈┈❁❁❁┈┈┈┈┈┈┈┈購入前に下記の内容をご確認の上ご購入をお願い致します。▶発送について通常は１週間以内で発送いたします。（恐れ入りますが、お急ぎの方の対応は致しかねます)▶色とサイズについて※色合いは、撮影環境やモニター環境により若干異なる場合あります。※素人採寸のため、1〜3cmの誤差がありますのでご理解ください。▶その他❀発送前に検品をしておりますが、海外輸入品につき、まれに傷や汚れなど見られる場合があります。❀日本製のものと比べて縫製等が甘い場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願いいたします❀折りたたんで発送いたします。畳みジワなどはご容赦ください。注意事項/プロフィールに記載しておりますので必ずご確認下さい※まとめてご購入いただいた場合、一点あたり200円引きとなります。✨このまま購入お待ちしています！
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