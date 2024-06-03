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トゥモローランド　マカフィー　リネン混　チェックシャツ
商品番号 P89817842459
商品名

トゥモローランド　マカフィー　リネン混　チェックシャツ
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トゥモローランドMACPHEEマカフィーのリネン混の半袖シャツです。少し前に丸の内仲通りのトゥモローランドで購入しました。リネン混素材なので暑い季節でも気持ちよく着用できます。コットン85%リネン15%肩幅:約44cm身幅:約49cm着丈:約63.5cm袖丈:約21cmMサイズくらいでゆったり着用できるかんじです。1番最後の画像のようなシミが1ヶ所あります。チェックなのであまり目立たないかと思います。それ以外は特にダメージはありません。アパルトモンドゥーズィエムクラスAPSTUDIOプラージュアメリカーナレミレリーフフレームワークスピックアンドスパンイエナジャーナルスタンダードギャラルダガランテウィムガゼットマディソンブルーワンピーススカートTシャツブラウス
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