jouetie 黒の半袖シャツ

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こちらは、jouetieの黒の半袖シャツです。シンプルな黒のデザインなので、引き締まります！#アリサ洋服ダンスでまとめてます！是非、他のブランドも出品しているので覗いて見てください！▼サイズ（M）着丈71cm胸囲107cm肩幅41cm袖丈24cm袖口巾22cm裾廻113cm左右のポケットは、物を入れることが可能！※平置の状態で採寸しております。素人採寸なので、多少の誤差はございます。▼素材表地ポリエステル60%レーヨン40%裏地ポリエステル100%▼状態ボタン4個ともついてます。#jouetie#jouetieシャツ#黒シャツ#黒Tシャツ#半袖Ｔシャツ#ジュエティ#夏物整理#黒#半袖