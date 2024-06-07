アドーア　シルク　プルオーバーシャツ

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カラー...グレージュ袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋購入時に数回着用してドライクリーニング、その後は自宅で大切に保管していました。特にダメージは見当たりません。使用感は多少ございます。シルク100%で軽い生地です。秋冬シーズンに黒のタートルニットやカットソーの上から着用して黒のワイドパンツを併せていました。クールな大人のイメージです。お作りはゆったりめで前も自然にV開きになります。1枚では難しいかと思います。これからの季節は薄手のハイネックやタートル等と重ねると素敵です。写真10、11シルクならではのネップが所々にあります。紬のような生地です。引っかけ傷ではありませんのでご安心ください。肩幅68ドロップショルダー身幅53着丈65経年しておりますのでご理解いただける方にお願いいたします。透け感なし日本製3万弱で購入したかと記憶しております。最初からお安くお出ししますのでおまとめ以外でのお値下げはご容赦くださいませ。