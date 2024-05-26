【新品未使用】hobo トートバッグ\n\nBLACK,NATURAL 各

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hoboX-PACCOTTONCANVASTOTEBAGHB-BG3118カラー NATURAL定価 ¥20000＋tax長短、２つのハンドルが付く、横型トートバックです。本体の容量はかなりあり、内部の大型ポケットがプラスチックパーツで着脱でき、単体でサコッシュになります。内部はラミネート加工されたコットンの本体はとても軽量で自立する程にハリ、コシがあります。内部には他にもポリエステルキャンバス地のポケットが3つあります。内部のX型グリットに織られた裏地が使い込む事でアタリ感がキャンバス地表面に現れてくるようです。新品未使用品ですが、自宅に保管ですので神経質な方はご遠慮願います。