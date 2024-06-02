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✨未使用に近い✨ PRADA ミニ財布　ラウンドファスナー　三角プレート
商品番号 V30399945610
商品名

✨未使用に近い✨ PRADA ミニ財布　ラウンドファスナー　三角プレート
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 8,467 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GY131☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記　大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandPRADAプラダ☆color赤　レッド　シルバー　銀色　☆design財布　ジッピーウォレット　ミニ財布　サフィアーノ　フラップ　メタル　メタルロゴ　アイコン　ダブルスナップ式　ウォレット　小銭入れ　フラップ　2つ折り　折りたたみ　スナップボタン　ファスナー式　三角プレート　三角ロゴ　3つ折り☆materialレザー　革☆size縦:11cm横:14cm厚さ:3cmカード入れ×8小銭入れ×2札入れ×2ポケット×2☆condition✨未使用に近い✨\u2028使用回数は少なく、目立った汚れや傷のない綺麗な商品です。一度人の手に渡った商品・長期自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→yuu
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