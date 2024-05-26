THE NORTH FACE フリース　パーカー　ジャケット　紫　Mサイズ

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ご覧頂きありがとうございます♪♪お色は 紫 パープル系かと思います。表記サイズは AsiaM平置き採寸をご参考ください。肩幅37身幅46袖丈62着丈60多少の誤差ご了承ください。多少の使用感ありますがまだまだ活躍する1着です。あくまでも古着の為神経質な方はご遠慮ください。アウトドア キャンプ ハイキング トレッキング 登山 釣り タウンユース ロゴ刺繍 ポーラテック POLARTECフルジップパーカー#ReGARAGE管理番号1801