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美品 Gregory 旧ロゴサッチェル M フラワータペストリーショルダーバッグ
商品番号 L65863603259
商品名

美品 Gregory 旧ロゴサッチェル M フラワータペストリーショルダーバッグ
ブランド名 グレゴリー
特別価格 税込 4,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GREGORY旧ロゴフラワータペストリーのサッチェルになります。内部に多少のペン汚れありますが、コーティング剥がれベタつき無く状態はいいと思います。USA製になります。色　フラワータペストリー柄　サイズ　M■ジッパー開閉のメインコンパートメント。■ジッパー付きフロントポケット。■内側にジッパー付き小型セキュリティーポケット。■スナップ付き背面ポケット。■長さ調節が可能なショルダーストラップ。容量：13L重量：315gサイズ：39W×22.5H×11Dcm中古品で、自宅保管の為、ご理解頂ける方のみお願いします。折り畳み発送になります
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