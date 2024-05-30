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グレースコンチネンタル　ダイアグラム　フルーツ柄トップス
商品番号 F32870691889
商品名

グレースコンチネンタル　ダイアグラム　フルーツ柄トップス
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレースコンチネンタル／ダイアグラム大人気で即完売したフルーツ柄ブラウスです。ガーゼ調の柔らかいジョーゼット素材。ヴィンテージの柄からオリジナルで起こした、カラフルなフルーツプリントがポイントのオフショルダートップ。衿ぐりはシャーリングゴム仕様なので、肩を出さなくても着られます。ボリュームのあるバルーンスリーブも今年らしいポイント。程よい着丈と柔らかい素材感なので、ボトムにインして着るのもおすすめです。定価：2,9000円+税サイズ：36／ワンサイズ展開前身頃58.2後身頃61.5身幅48.2ゆき66.1色：ブラック生地：ポリエステル100%着用頻度：3回ほど着用使用感なく綺麗な状態の商品ですが、自宅保管の為、ご理解ある方のみご購入お願い申し上げます。#グレースコンチネンタル#ダイアグラム#花柄#ブラウス#フルーツ#トップス
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