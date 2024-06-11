BARBA / WOMEN'S LINEN STRIPE SHIRTS

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Men's Stripe Shirt Men's Stripe Shirt

Brand BARBA/バルバItemSTRIPESHIRTSMaterial 65%Linen35%CottonColorBlueStripeSize 42実寸（平置き）身幅 約48cm 着丈 約60.5cm 肩幅 約37cm 袖丈 約58cmAttention サイズ計測の多少の誤差はご了承下さい。簡易包装にて、小さく折り畳んでの発送になりなすので、予めご了承下さい。(ネコポス予定）中古品（古着）です。目立ったキズやヨゴレは見当たりませんが使用感等はございます。写真をよくご覧になって中古品（古着）いうことをご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。また店頭販売品を購入した為、お伝えしきれない細かな汚れや小さなダメージなどの見落としなどがある場合がございますので、ご了承の上のご購入をお願い致します。製造から流通までの過程で生じる傷や汚れ等の不具合はご了承下さい。少しでもご不安な方はご購入をお控え下さるようお願い申し上げます。PC、モニター、ブラウザーなどの環境により色や素材のなど、実際の色などのイメージが若干異なる場合がございますのでご了承下さい。あくまで個人保管の中古品ですので、誠に申し訳ございませんが、完璧をお求めの方や神経質な方、ビンテージアイテムにご理解のない方はご購入をお控えくださるようお願い申し上げます。